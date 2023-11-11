Тейлор Дженкинс обрушился с критикой на судей, которые обслуживали матч «Мемфиса» и «Юты»

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс выразил возмущение судейством в игре с «Ютой Джаз» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Отметим, что тренер остался недоволен в основном удалением тяжёлого форварда команды Джарена Джексона-младшего, который получил два технических замечания.

«Одна из самых плохо организованных игр, которые я когда-либо видел. Запишите это. Это было невероятно жестоко по отношению к нам.

Он [Джарен Джексон] отыграл 23 минуты и весь вечер был «в огне». Он один из самых профессиональных игроков в этой лиге, и он получил двойной технический фол. И оправдание, которое я получаю, заключается в том, что он в негативном ключе обратился к судье. Наша команда начинает отыгрываться, и вот что происходит. Судьи проявляют к нам полное неуважение», – приводит слова Дженкинса Clutch Points.

Напомним, «Мемфис» уступил «Юте» со счётом 121:127. Баскетболисты «Гриззлиз» выиграли один матч на страте чемпионата из девяти сыгранных.