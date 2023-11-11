Секулич объяснил, от чего будет зависеть исход матча ЦСКА — «Локомотив»

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался о предстоящем матче с московским ЦСКА.

«Соперник знает, что нужно делать, чтобы одержать победу, и чётко придерживается плана на игру в каждом матче. Именно поэтому они ещё ни разу не уступили в чемпионате и возглавляют турнирную таблицу. Они играют ровно, без провалов, что говорит о классе команды. Наша задача – показать максимально надёжную командную защиту и вывести их тем самым из зоны комфорта.

ЦСКА – это не команда одного конкретного игрока, в их заявке достаточно мастеров самого высокого класса. Каспер Уэйр в представлении не нуждается, равно как и его партнёр по задней линии Мело Тримбл. Что касается их больших – это опытные игроки: Тони Джекири, Антон Астапкович и Ливио Жан-Шарль, а энергию им дают молодые и заряженные Иван Ухов и Самсон Руженцев. Повторюсь, исход матча будет зависеть от того, насколько эффективно сможем сыграть командной защитой», — приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива».

Напомним, матч ЦСКА и «Локомотива» состоится завтра, 12 ноября, начало – в 16:30 по московскому времени.

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