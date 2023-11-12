«Майами» одолел «Атланту», Бэм Адебайо набрал 26 очков и 17 подборов

Сегодня, 12 ноября, в Атланте (США) на арене «Стэйт Фарм» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Атланта Хоукс» и «Майами Хит». В итоге победу одержали гости со счётом 117:109.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. Он оформил дабл-дабл: 27 очков и 11 результативных передач. Хорошую игру провёл его партнёр по команде Деджонте Мюррей. Сегодня в его активе 23 очка, пять подборов, пять ассистов и три перехвата.

В составе «Майами» лучшие цифры показал центровой Бэм Адебайо. На его счету 26 очков и 17 подборов. Также стоит упомянуть о защитнике Джейми Жакезе-младшем, завершившего матч с 20 очками и четырьмя передачами. Таким образом «Майами» одержал четвёртую победу подряд.

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