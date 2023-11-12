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Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Эмил Райкович
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Делать какие-либо выводы после всего лишь нескольких игр в сезоне рано. Все мы помним, что год назад «Локомотив» тоже не очень хорошо стартовал, но дошёл до финала. Мы также знаем потенциал этой команды, она действительно впечатлила в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Как обычно в матче против «Локо», ключевыми факторами будут подборы и жёсткость, это главное, на чём следует сосредоточиться. Думаю, получится интересный матч, и надеюсь увидеть на трибунах много болельщиков ЦСКА днём в воскресенье», – приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
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