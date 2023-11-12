Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри установил очередное историческое достижение в НБА

Стефен Карри установил очередное историческое достижение в НБА
Стефен Карри
Комментарии

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком, который набирал в среднем 30 очков в первых 10 матчах сезона в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Отметим, что на старте сезона-2023/2024 «Голден Стэйт» победил в шести матчах при четырёх поражениях. При этом в определённый момент «воины» выдали серию из пяти побед кряду.

В последнем матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» уступил «Кливленд Кавальерс» со счётом 110:118.

Напомним, 35-летний Карри в составе «Голден Стэйт» является четырёхкратным чемпионом НБА. При этом Стефен становился самым ценным игроком финала в сезоне-2021/2022, когда «воины» в главной серии обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 118
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 30, Томпсон - 14, Уиггинс - 13, Куминга - 12, Пол - 9, Муди - 8, Грин - 8, Шарич - 5, Пэйтон II - 3, Джозеф - 3, Подзиемски - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 1
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 22, Митчелл - 21, Мобли - 19, Гарлэнд - 19, Страс - 16, Аллен - 12, Уэйд - 8, Портер - 1, Томпсон, Ньянг, Бейтс, Джонс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android