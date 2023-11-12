Стефен Карри установил очередное историческое достижение в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал самым возрастным игроком, который набирал в среднем 30 очков в первых 10 матчах сезона в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Отметим, что на старте сезона-2023/2024 «Голден Стэйт» победил в шести матчах при четырёх поражениях. При этом в определённый момент «воины» выдали серию из пяти побед кряду.

В последнем матче регулярного чемпионата «Голден Стэйт» уступил «Кливленд Кавальерс» со счётом 110:118.

Напомним, 35-летний Карри в составе «Голден Стэйт» является четырёхкратным чемпионом НБА. При этом Стефен становился самым ценным игроком финала в сезоне-2021/2022, когда «воины» в главной серии обыграли «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.