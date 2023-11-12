Александр Щербенёв высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с ЦСКА

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мыслями о ближайшей игре с московским ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча пройдёт сегодня, начало в 16:30 мск.

«Предстоит интересный матч. Последние встречи с ЦСКА у нас были очень принципиальные, с овертаймом. Поэтому настраиваемся на очень серьёзную игру, тем более что играем у них дома. И то, что в этом сезоне армейцы идут без поражений, доказывает, что у них очень сильная команда. Так что у нас завтра будет непростая задача. Но мы готовимся, разбираем игру соперника, думаю, нам есть что ему противопоставить. У нас тоже есть сильные стороны, которые мы можем использовать. Посмотрим, кто в предстоящей игре окажется сильнее», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».