Французский легионер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился ожиданиями от встречи с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Ожидаю, что соперники отнесутся к этому матчу с максимальным старанием. Ведь в последние пару сезонов наши встречи стали особенными, своего рода дерби. И обе команды не так уж сильно изменились прошедшим летом. Так что мы хорошо знаем друг друга, помним о прошедших матчах, и каждый следующий становится важным сражением», – приводит слова Жан-Шарля «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда из Москвы одержала девять побед кряду и ещё ни разу не проигрывала в чемпионате.

Встреча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, начало в 16:30 мск.