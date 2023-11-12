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Французский легионер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»

Французский легионер ЦСКА поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань»
Ливио Жан-Шарль
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Тяжёлый форвард московского ЦСКА Ливио Жан-Шарль поделился ожиданиями от встречи с краснодарским «Локомотивом-Кубань» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Ожидаю, что соперники отнесутся к этому матчу с максимальным старанием. Ведь в последние пару сезонов наши встречи стали особенными, своего рода дерби. И обе команды не так уж сильно изменились прошедшим летом. Так что мы хорошо знаем друг друга, помним о прошедших матчах, и каждый следующий становится важным сражением», – приводит слова Жан-Шарля «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда из Москвы одержала девять побед кряду и ещё ни разу не проигрывала в чемпионате.

Встреча ЦСКА с «Локомотивом-Кубань» пройдёт сегодня, начало в 16:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
1-я четверть
5 : 11
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Гафуров
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко, Близнюк
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