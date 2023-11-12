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Райкович прокомментировал первое поражение ЦСКА в сезоне

Райкович прокомментировал первое поражение ЦСКА в сезоне
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу первого поражения ЦСКА в сезоне.

Напомним, сегодня, 12 ноября, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались ЦСКА и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Встреча завершилась победой гостей со счётом 91:88.

«Матч получился по-настоящему хорошим для болельщиков. «Локо» создал ключевой задел в первой четверти, шокировал нас скоростью и попаданиями. Мы смогли вернуться в игру, но всё же в концовке более собранными и удачливыми были соперники. Поздравляю «Локомотив-Кубань» с заслуженной победой. Спасибо болельщикам, их поддержка в ответственные моменты нам очень помогла. Сделаем выводы и будем расти как команда», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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