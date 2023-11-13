«Мы просто умираем на площадке». Щербенёв – о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мнением о победе над московским ЦСКА (91:88) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Стал ли стартом залогом успеха в матче с ЦСКА? Да, мы удачно начали, но в третьей четверти позволили сопернику вернуться в игру. На самом деле, когда армейцы играют у себя дома и их поддерживают трибуны, приходится очень тяжело. Но мы смогли найти силы, чтобы держаться в игре и в концовке заслужили победу.

Отпразднуем ли успех? Нет. Конечно, это приятно. Тем более это первое поражение ЦСКА в сезоне, мы прервали их победную серию. Но праздновать некогда: впереди игры, сезон насыщенный. Радоваться рано, тем более что пока мы играем с переменным успехом. Надеюсь, что мы будем держать этот ритм, не только с ЦСКА и «Зенитом», но и с другими командами.

Победы над ЦСКА становятся обычным делом? Наверное, со стороны так может показаться. Но, на самом деле, каждая победа просто выгрызается, это очень тяжело. С такими командами, как ЦСКА, легкой прогулки не бывает. Мы просто умираем на площадке, так было и сегодня», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».