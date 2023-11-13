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«Мы просто умираем на площадке». Щербенёв – о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА

«Мы просто умираем на площадке». Щербенёв – о победе «Локомотива-Кубань» над ЦСКА
Александр Щербенёв
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился мнением о победе над московским ЦСКА (91:88) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Стал ли стартом залогом успеха в матче с ЦСКА? Да, мы удачно начали, но в третьей четверти позволили сопернику вернуться в игру. На самом деле, когда армейцы играют у себя дома и их поддерживают трибуны, приходится очень тяжело. Но мы смогли найти силы, чтобы держаться в игре и в концовке заслужили победу.

Отпразднуем ли успех? Нет. Конечно, это приятно. Тем более это первое поражение ЦСКА в сезоне, мы прервали их победную серию. Но праздновать некогда: впереди игры, сезон насыщенный. Радоваться рано, тем более что пока мы играем с переменным успехом. Надеюсь, что мы будем держать этот ритм, не только с ЦСКА и «Зенитом», но и с другими командами.

Победы над ЦСКА становятся обычным делом? Наверное, со стороны так может показаться. Но, на самом деле, каждая победа просто выгрызается, это очень тяжело. С такими командами, как ЦСКА, легкой прогулки не бывает. Мы просто умираем на площадке, так было и сегодня», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
88 : 91
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Тримбл - 20, Уэйр - 18, Жан-Шарль - 15, М'Бай - 9, Астапкович - 8, Джекири - 6, Ухов - 5, Руженцев - 5, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Гафуров
Локомотив-Кубань: Уайт - 23, Акун-Пёрселл - 22, Бэрфорд - 20, Щербенев - 10, Елатонцев - 8, Узинский - 4, Морган - 2, Близнюк - 2, Мартюк, Квитковских, Ведищев, Емченко
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