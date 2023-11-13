Карри поделился причинами третьего кряду поражения «Голден Стэйт» в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о третьем поражении команды кряду и рассказал, как клубу из Сан-Франциско наладить свою игру.

«К защите против нас всегда применялся определённый подход. В течение многих лет вы знали, к кому будет приковано внимание. Обычно они пытались остановить меня в пик-энд-ролле, держась плотнее к Клэю [Томпсону]. Теперь, в любом случае, мы должны вносить коррективы в игру. Мы не можем просто продолжать делать одно и то же и ожидать другого результата.

Это не паника или что-то в этом роде. Просто нужно стать немного умнее и организованнее», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Миннесотой».

Напомним, «Голден Стэйт» минувшей ночью уступил «Миннесоте» со счётом 110:116. Ранее команда проиграла «Кливленду» (110:118) и «Денверу» (105:108).