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Карри поделился причинами третьего кряду поражения «Голден Стэйт» в НБА

Карри поделился причинами третьего кряду поражения «Голден Стэйт» в НБА
Стефен Карри
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о третьем поражении команды кряду и рассказал, как клубу из Сан-Франциско наладить свою игру.

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«К защите против нас всегда применялся определённый подход. В течение многих лет вы знали, к кому будет приковано внимание. Обычно они пытались остановить меня в пик-энд-ролле, держась плотнее к Клэю [Томпсону]. Теперь, в любом случае, мы должны вносить коррективы в игру. Мы не можем просто продолжать делать одно и то же и ожидать другого результата.

Это не паника или что-то в этом роде. Просто нужно стать немного умнее и организованнее», – сказал Карри на пресс-конференции после матча с «Миннесотой».

Напомним, «Голден Стэйт» минувшей ночью уступил «Миннесоте» со счётом 110:116. Ранее команда проиграла «Кливленду» (110:118) и «Денверу» (105:108).

НБА - регулярный чемпионат
13 ноября 2023, понедельник. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
110 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 38, Томпсон - 16, Шарич - 11, Куминга - 10, Грин - 9, Подзиемски - 8, Уиггинс - 6, Пэйтон II - 4, Пол - 2, Муди - 2, Луни - 2, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 21, Макдэниелс - 13, Александер-Уолкер - 10, Рид - 10, Гобер - 10, Андерсон - 8, Конли - 8, Браун - 2, Милтон - 1, Майнотт, Никс, Гарза
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