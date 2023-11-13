Тренер «Енисея»: «Руна» легко обыграла нас в предсезонке, но теперь мы можем дать бой

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался перед гостевым матчем с московской «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, обе команды одержали по шесть побед в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и входят в четвёрку сильнейших команд в таблице турнира.

«Руна» набрала очень много игроков высокого уровня, у некоторых есть опыт выступления в Евролиге. Так что у меня не вызывает удивления их игра в чемпионате Единой лиги. Мы уже встречались с «Руной» в предсезонке, тогда они нас очень легко обыграли. Думаю, что теперь мы находимся в лучших кондициях и можем дать бой», — приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Матч «Руна» — «Енисей» пройдёт сегодня, 13 ноября. Начало — в 20:00 мск.