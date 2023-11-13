Девон Акун-Пёрселл: побеждать всегда приятно, а уж армейцев — так вдвойне

Лёгкий форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл высказался после победы над ЦСКА (91:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Американец набрал во встрече 22 очка, совершил три подбора и отдал четыре результативных передачи.

«За счёт чего удалось выиграть в этой встрече? Побеждать всегда приятно, а уж армейцев – так вдвойне. Да, в игре мы допускали ошибки, не всё получалось на определённых отрезках, но мы сражались, оставались командой и не переставали доверять друг другу. Теперь нужно пересмотреть видео и сделать выводы, чтобы не повторять допущенных ошибок и перенести на следующие матчи всё хорошее, что было в этой встрече.

Есть ли ощущение, что матчи с ЦСКА особенные для «Локо»? Когда я первый раз играл против армейцев, такого ощущения не было, но после прошлогоднего полуфинала в наших матчах точно начала присутствовать определённая подоплёка. Однозначно теперь можно выносить наши игры в особую категорию. Обе команды настраиваются на эти матчи как на принципиальнейшие поединки», — приводит слова Акун-Пёрселла сайт «Локомотива-Кубань».