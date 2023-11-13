Паскуаль — о победе над «Автодором»: мы счастливы, думаю, что отнеслись к матчу серьёзно

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал выездную победу над «Автодором» (89:64) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливы победить. Думаю, что мы отнеслись к матчу серьёзно. У обеих команд сегодня в составе не было нескольких травмированных игроков, это важно понимать. Для нас это была важная победа, нужно продолжать, следующий матч с «Минском». Желаю всего самого хорошего Миленко Богичевичу и его игрокам в будущем!» — приводит слова Паскуаля сайт петербургского клуба.

«Зенит» выиграл 6 матчей из 10 в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Автодор» одержал три победы и потерпел семь поражений в этом сезоне.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.