«Енисей» одержал седьмую победу в десяти матчах Единой лиги, обыграв в гостях «Руну»

Сегодня, 13 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась победой «Енисея» со счётом 92:77.

Красноярскому клубу удалось добиться преимущества в пять очков по итогам первой четверти. Второй и третий отрезки игры завершились с равным счётом. Четвёртая четверть начиналась при счёте 66:61 в пользу «Енисея». В решающие моменты игры гости оказались сильнее, увеличив отрыв в счёте и доведя матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 33 очка. Напомним, Ратан-Мэйз был признан самым ценным игроком Единой лиги по итогам октября.

Эта победа стала седьмой для «Енисея» в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. На счету «Руны» шесть побед и три поражения.