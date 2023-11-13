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Руна — Енисей. Прямая трансляция
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«Енисей» одержал седьмую победу в десяти матчах Единой лиги, обыграв в гостях «Руну»

«Енисей» одержал седьмую победу в десяти матчах Единой лиги, обыграв в гостях «Руну»
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Сегодня, 13 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московская «Руна» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась победой «Енисея» со счётом 92:77.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Красноярскому клубу удалось добиться преимущества в пять очков по итогам первой четверти. Второй и третий отрезки игры завершились с равным счётом. Четвёртая четверть начиналась при счёте 66:61 в пользу «Енисея». В решающие моменты игры гости оказались сильнее, увеличив отрыв в счёте и доведя матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал канадский разыгрывающий «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз, который набрал 33 очка. Напомним, Ратан-Мэйз был признан самым ценным игроком Единой лиги по итогам октября.

Эта победа стала седьмой для «Енисея» в десяти матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ. На счету «Руны» шесть побед и три поражения.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 ноября 2023, понедельник. 20:00 МСК
Руна
Москва, Россия
Окончен
77 : 92
Енисей
Красноярский край, Россия
Руна: Сопин, Хилл, Малофеев, Комиссаров, Тайус, Митькин, Раданов, Морган, Савин, Иванович, Походяев, Попов
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
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