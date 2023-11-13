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Йокич повторил уникальное достижение Робертсона и Чемберлена

Йокич повторил уникальное достижение Робертсона и Чемберлена
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил новое историческое достижение по итогам проигранного матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (104:107).

Никола Йокич отметился во встрече трипл-даблом из 36 очков, 21 подбора и 11 результативных передач. Этот матч стал 10-м в его карьере со статистикой не менее 30 очков, 15+ подборов и 10+ передач. Он стал лишь третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который имеет в активе двузначное количество матчей с подобной статистикой.

Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон (29 матчей). Второе место в списке занимает Уилт Чемберлен, на счету которого 20 матчей.

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