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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Чикаго»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Чикаго»
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Сегодня, 14 ноября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз». Хозяева победили со счётом 118:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл (35 очков, 11 подборов и две результативные передачи). Его партнёр по команде Бобби Портис отметился 19 очками, 10 подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Крис Миддлтон (13), Дэмьен Лиллард (12) и Брук Лопес (11).

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал центровой Никола Вучевич. Он набрал 26 очков, 12 подборов и пять передач. Защитник Зак Лавин отметился 20 очками, восемью подборами и пятью передачами. Разыгрывающий Коби Уайт добавил 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Портис - 19, Миддлтон - 13, Лиллард - 12, Лопес - 11, Бисли - 9, Боучэмп - 8, Коннотон - 6, Джексон - 5, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Лавин - 20, Уайт - 16, Уильямс - 13, Дерозан - 11, Крэйг - 8, Картер - 6, Досунму - 5, Драммонд - 4, Филлипс, Тэйлор
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