Дабл-дабл Янниса Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Чикаго»

Сегодня, 14 ноября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз». Хозяева победили со счётом 118:109.

Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл (35 очков, 11 подборов и две результативные передачи). Его партнёр по команде Бобби Портис отметился 19 очками, 10 подборами и двумя передачами. Помимо них, ещё три игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Крис Миддлтон (13), Дэмьен Лиллард (12) и Брук Лопес (11).

Самым результативным игроком в составе «Чикаго» стал центровой Никола Вучевич. Он набрал 26 очков, 12 подборов и пять передач. Защитник Зак Лавин отметился 20 очками, восемью подборами и пятью передачами. Разыгрывающий Коби Уайт добавил 16 очков.