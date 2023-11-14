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Сиакам помог «Торонто» одержать победу за 7,6 секунды до конца матча с «Вашингтоном»

Сиакам помог «Торонто» одержать победу за 7,6 секунды до конца матча с «Вашингтоном»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Сиакам за девять секунд до конца основного времени при равном счёте — 107:107 — совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка. До конца основного времени оставалось 7,6 секунды. В ответом владении игроки «Вашингтона» совершили потерю.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Тяжёлый форвард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 24 с игры, где 0 из 4 — трёхочковые), 11 подборов, семь результативных передач и три перехвата. Сиакам также совершил шесть потерь, а показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+18».

НБА - регулярный чемпионат
14 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 107
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 39, Барнс - 19, Пёлтль - 13, Ачиува - 10, Дик - 8, Буше - 7, Флинн - 6, Портер - 5, Шрёдер - 4, Макдэниелс, Темпл, Янг, Ноуэлл
Вашингтон Уизардс: Кузма - 34, Пул - 14, Гэффорд - 14, Кулибали - 10, Джонс - 10, Кисперт - 10, Авдия - 9, Мускала - 4, Шамет - 2, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Роллинз, Гилл, Оморуи
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