Сиакам помог «Торонто» одержать победу за 7,6 секунды до конца матча с «Вашингтоном»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Вашингтон Уизардс», в котором его команда одержала победу со счётом 111:107.

Сиакам за девять секунд до конца основного времени при равном счёте — 107:107 — совершил проход в трёхсекундную зону и набрал два очка. До конца основного времени оставалось 7,6 секунды. В ответом владении игроки «Вашингтона» совершили потерю.

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Тяжёлый форвард, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 39 очков (15 из 24 с игры, где 0 из 4 — трёхочковые), 11 подборов, семь результативных передач и три перехвата. Сиакам также совершил шесть потерь, а показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+18».