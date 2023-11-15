Видеообзор трёх матчей Еврокубка за 14 ноября

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Во вторник, 14 ноября, начались матчи 7-го тура группового этапа Еврокубка.

В группе A испанский «Ховентуд» дома уступил «Парижу» со счётом 94:101 ОТ. Французский клуб одержал седьмую победу в семи сыгранных матчах. «Ховентуд» потерпел четвёртое поражение.

Еврокубок. «Ховентуд» — «Париж»:

В другом матче группы A украинский «Прометей» победил израильский «Хапоэль Тель-Авив» — 98:89.

В группе B литовский «Лиеткабелис» взял верх над турецким «Тюрк Телеком» — 93:86 ОТ. Команда из Паневежиса одержала третью победу в турнире, а их соперник потерпел уже шестое поражение.

Еврокубок. «Лиеткабелис» — «Тюрк Телеком»:

Немецкий «Ратиофарм Ульм» победил черногорскую «Подгорицу» со счётом 84:67. Хозяева одержали пятую победу в турнире, а их соперник потерпел пятое поражение.

Еврокубок. «Ратиофарм Ульм» — «Будучность»:

В ещё одном матче группы B французский «Бурк» переиграл греческий «Арис» — 72:65.

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