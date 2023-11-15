«Денвер» нанёс «Клипперс» шестое поражение подряд, у Йокича 32 очка и 16 подборов

Сегодня, 15 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 111:108.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 35 очков и семь подборов. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 21 очком и четырьмя передачами.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич оказался в шаге от трипл-дабла: 32 очка, 16 подборов и девять результативных передач. Также хорошую игру провёл форвард Аарон Гордон. В его активе 20 очков, пять отскоков и пять передач.

Таким образом, «Клипперс» потерпели шестое подряд поражение в сезоне.