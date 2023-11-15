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«Денвер» нанёс «Клипперс» шестое поражение подряд, у Йокича 32 очка и 16 подборов

«Денвер» нанёс «Клипперс» шестое поражение подряд, у Йокича 32 очка и 16 подборов
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Сегодня, 15 ноября, в Денвере (США) на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона, в котором сошлись «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 111:108.

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Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 35 очков и семь подборов. Его партнёр по команде Джеймс Харден отметился 21 очком и четырьмя передачами.

Лидер «Наггетс» Никола Йокич оказался в шаге от трипл-дабла: 32 очка, 16 подборов и девять результативных передач. Также хорошую игру провёл форвард Аарон Гордон. В его активе 20 очков, пять отскоков и пять передач.

Таким образом, «Клипперс» потерпели шестое подряд поражение в сезоне.

НБА - регулярный чемпионат
15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
111 : 108
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Гордон - 20, Джексон - 18, Браун - 10, Портер - 10, Колдуэлл-Поуп - 9, Пикетт - 5, Уотсон - 4, Ннаджи - 3, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 35, Харден - 21, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Зубац - 9, Уэстбрук - 8, Такер - 6, Хиланд, Коффи, Мэнн, Браун, Диабате
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