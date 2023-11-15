Керр объяснил, почему Дрэймонд Грин набросился на Руди Гобера, схватив его за шею

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об удалении форварда своей команды Дрэймонда Грина за инцидент с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером в матче регулярного чемпионата НБА. Напомним, Гобер побежал к сцепившимся друг с другом Клэю Томпсону и Джейдену Макдэниелсу. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления.

«Может, вы уже посмотрели повтор: Руди схватил Клэя за шею. Вот почему Дрэймонд накинулся на него. Я посмотрел один повтор сразу после того, как всё произошло. Руди сцепился с Клэем. Увидев это, Дрэймонд набросился на него», — сказал Керр на пресс-конференции.

Руди Гобер прокатился на верблюде в Абу-Даби: