Источник: чемпион мира Тайс договорился с «Индианой Пэйсерс» о выкупе контракта

Центровой «Индианы Пэйсерс» Даниэль Тайс в ближайшее время может сменить свою клубную прописку. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски, ссылаясь на ESPN.

По сведениям источника, Даниэль Тайс договорился с руководством «Индианы Пэйсерс» о выкупе своего контракта. Теперь немецкий баскетболист планирует подписать соглашение с «Лос-Анджелес Клипперс». Отмечается, что «Клипперс» недавно на несколько недель потеряли центрового Мэйсона Пламли из-за растяжения связок. Это может поспособствовать подписанию Тайса.

Напомним, 31-летний Даниэль Тайс выступает за «Индиану Пэйсерс» с 2022 года. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации немецкий игрок принял участие в двух матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счёт два очка за результативность. Отметим, что в сентябре в составе сборной Германии Даниэль завоевал золотые медали ЧМ.