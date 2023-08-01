«Думал, что я неуязвим». Ровно девять лет назад Пол Джордж получил ту самую травму

Ровно девять лет назад Пол Джордж, бывший на тот момент восходящей звездой «Индианы» и сборной США, получил одну из самых жутких травм в истории баскетбола. И, как бы неприятно ни было об этом вспоминать, сегодня мы отдадим игроку должное. Ведь о том, что в тот день могла так внезапно оборваться его карьера, уже практически не говорят.

1 августа 2014 года. Двусторонний матч сборной США, которая на тот момент готовилась к выступлению на чемпионате мира в Испании. «Белые» (Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Дэмьен Лиллард, Джеймс Харден, Демаркус Казинс) против «синих» (Деррик Роуз, Джон Уолл, Стефен Карри, Пол Джордж, Энтони Дэвис). Эта игра должна была стать кульминацией тренировочного лагеря, большим событием, и потому транслировалась по телевидению.

К Джорджу было приковано большое внимание. За год до этого он попал на свой первый Матч всех звёзд, после чего был признан самым прогрессирующим игроком сезона в НБА. Пол также получил от «Индианы» максимальное продление на пять лет и $ 90 млн. Там верили – его ждёт большое будущее.

«Пол Джордж постепенно превращается в лидера сборной США. На днях он впечатлил Кевина Дюранта, играя один на один с действующим MVP Джеймсом Харденом. Сегодня вечером тренировочный лагерь команды завершается игрой «синих» с «белыми», в которой встретятся все приглашённые игроки, прежде чем состав будет сокращён до 12 человек.

Все в окружении команды впечатлены Джорджем, а руководители сборной США, включая Джерри Коланджело и тренера Кшижевски, наблюдают за ростом Пи Джи с тех пор, как он присоединился к селекционной команде в 2012 году», – такой материал опубликовали на одном из американских порталов накануне встречи. Которая получилась бы не особо примечательной, если бы не эпизод, произошедший в четвёртой четверти.

Андре Драммонд, Демаркус Казинс и Чендлер Парсонс Фото: Ethan Miller/Getty Images

9:33 до финальной сирены. Джордж и его «синие» ведут в счёте с двузначным преимуществом (81:71), но «белые» вдруг сообразили быстрый отрыв для Джеймса Хардена. Джордж гонится за ним, взмывает в воздух в попытке заблокировать лэй-ап и… Влетает ногой в стойку щита. Его ступня попала точно в угол между ней и паркетом. Под весом игрока его голень не выдержала – и сложилась под 90 градусов.

Джордж упал. На протяжении нескольких минут он безмолвно лежал под кольцом в окружении персонала сборной США. Его ногу быстро прикрыли полотенцем, чтобы в телевизионную трансляцию не угодило то, что не принято показывать по ТВ. Заработанный Джорджем перелом малой и большой берцовых костей был открытым.

Посмотреть видео на свой страх и риск можно по ссылке на YouTube.

Вскоре на площадке появилась медицинская каталка. Трибуны скандировали имя Джорджа, пока обеспокоенные товарищи по команде молились за него. Инсайдеры рассказывали, как после произошедшего Кайри Ирвинг расчувствовался и плакал в объятиях своего отца. Мало того, на арене в тот день присутствовали и родители самого Пи Джи, которые в итоге сопровождали его в больницу.

Он был вынужден перенести операцию – врачи установили в ногу Джорджа зафиксированный винтами титановый стержень, который останется с ним навсегда. «Это часть меня», – скажет он спустя год в одном из интервью.

Пол Джордж Фото: Ethan Miller/Getty Images

В тот период Джорджа часто спрашивали обо всём произошедшем. И вот как он вспоминал события того дня:

«Я не поставил блок, не дотянулся до мяча. А потом я упал. И это было просто неловко. Я ничего не почувствовал, но не мог опустить ногу. Подумал: «Почему я не могу встать?». А потом увидел свою кость. Как только я увидел кость, я потерялся. И просто лёг пластом.

Боль была сильной. Как только воздух коснулся кости в месте, где была открытая рана, всё моё тело пронзила боль. Всё вокруг замедлилось. Я как будто слышал голос каждого человека на арене.

Я думал, что я бессмертен. Неуязвим. Я падал так много раз, но всегда выходил чистым из воды. Я действительно чувствовал, что на площадке со мной никогда не случится ничего плохого».

Лиллард, Харден, Казинс, Фарид и Чендлер в сборной США Фото: Ethan Miller/Getty Images

Та травма стала настоящим потрясением для мира баскетбола. Было много разговоров о том, как продолжится карьера Джорджа, и продолжится ли вообще. В то, что он вернётся на прежний уровень, особо не верили – некоторые даже предполагали, что Пол навсегда останется ролевиком.

Он должен был целиком пропустить сезон-2014/2015, но серьёзно подошёл к восстановлению и уже 26 февраля 2015 года провёл первую тренировку с «Индианой». На площадку Джордж вернулся спустя восемь месяцев после травмы – 5 апреля 2015 года в матче регулярного чемпионата с «Майами».

«Это почти как снова оказаться на драфте. Или как снова выйти на площадку в первый раз. Болельщики хотят увидеть своего нового игрока – это то же самое чувство.

Я не хочу, чтобы они думали, что получат Пола Джорджа, набирающего 40–50 очков. Но я показываю проблески того, каким был Пол Джордж, и работаю над будущей версией себя. А это, надеюсь, гораздо лучший Пол Джордж, чем тот, которого болельщики полюбили. Просто нужно сделать этот маленький шаг и двигаться дальше», – сказал тогда игрок.

И того самого Пола Джорджа, набирающего 40 очков, можно было наблюдать уже в сезоне-2015/2016, первом полноценном после его восстановления. В нём Пи Джи выступал даже лучше, чем до получения травмы. Он провёл 81 матч, в среднем набирая по 23,1 очка, что на тот момент было лучшим результатом в его карьере, а также семь подборов, 4,1 передачи и 1,9 перехвата.

Через год Джордж покинул «Индиану». Его отправили в «Оклахому», где он провёл пиковый сезон-2018/2019 и даже стал третьим в голосовании за MVP. После этого Пи Джи запросил обмен из «Тандер» и оказался в «Клипперс», где ему представилась возможность играть в одной команде с Каваем Леонардом, так ещё и в родной Калифорнии.

Да, с тех пор он ни разу не провёл более 56 матчей за сезон. Почему? Есть несколько версий, от возраста до подхода к лоад-менеджменту в «Клипперс», но ни одна из них не связана с той жуткой травмой 2014 года.

И с момента её получения Джордж:

стал олимпийским чемпионом в составе сборной США (2016);

шесть раз попал на Матч всех звёзд (2016–2019, 2021, 2023);

попал в первую символическую пятёрку НБА (2019);

трижды включался в третью символическую пятёрку (2016, 2018, 2021);

попадал в первую (2019) и вторую (2016) защитные пятёрки;

стал лидером сезона в НБА по перехватам (2019).

Что происходит с Джорджем сейчас и что ждёт его в дальнейшем – это тема для отдельного разговора. Ну а то, как он превзошёл все ожидания и вышел на собственный пик после той тяжелейшей травмы – уже история. Причём со счастливым концом.