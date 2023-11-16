Двум экс-игрокам НБА грозит тюрьма за мошенничество с выплатами пособий от лиги

Бывшим игрокам НБА Глену Дэвису и Уиллу Байнуму грозит тюремное заключение.

Баскетболисты были признаны виновными в мошенничестве в сфере здравоохранения, мошенничестве с использованием средств связи, а также заговоре с целью дачи ложных показаний.

Схема действовала с 2017 по 2020 год. Мошенничество заключалось в том, что игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.

Бывший игрок НБА Терренс Уильямс был приговорен к 10 годам тюремного заключения за организацию плана по мошенничеству в рамках программы в августе и находится в тюрьме с ноября 2022 года.

Стоит отметить, что изначально были арестованы 18 баскетболистов: Тони Аллен, Алан Андерсон, Шеннон Браун, Уилл Байнум, Глен Дэвис, Крис Даглас-Робертс, Мелвин Эли, Дариус Майлз, Джамарио Мун, Милт Паласио, Рубен Паттерсон, Эдди Робинсон, Грег Смит, Себастьян Телфэйр, Си Джей Уотсон, Терренс Уильямс, Антуан Райт и Тони Ротен.