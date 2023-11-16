Швед — о «Шаньси Лунгс»: впечатления от коллектива великолепные, всё нравится

Российский баскетболист Алексей Швед рассказал о первых впечатлениях от «Шаньси Лунгс».

«Впечатления от коллектива великолепные, всё нравится. Очень хорошее отношение к игрокам. Менеджмент делает всё возможное, чтобы баскетболистам было комфортно, легионерам помогают разобраться во всех деталях. Тренер постоянно общается, спрашивает моё мнение по тому или иному вопросу.

Главный тренер не говорит по-английски. У нас есть два переводчика, общаемся через них. В целом в Китае не так много людей знает английский, но это не проблема. В команде осталось только два иностранца: я и Айзея Тейлор. Американских центровых недавно отчислили. Так что получается, у нас с Айзеей по персональному переводчику (смеётся)», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».