Швед рассказал о предложении от команды Евролиги перед переездом в Китай

Российский разыгрывающий Алексей Швед рассказал о том, что ему предлагали перебраться в одну из команд Евролиги перед тем, как он принял решение уехать в Китай.

«Главное, что семья со мной. Это очень помогает и вдохновляет. Скучаю же по родителям, но мы общаемся каждый день. Надеюсь, скоро увидимся вживую. Немного скучаю по Москве, друзьям, но есть уверенность, что я сделал правильный выбор. Честно, кайфую от Китая.

Я уже играл в Евролиге, играл в НБА, теперь наступило время Китая. У меня вообще не было предложений из России. Ни одного. Зато были конкретные варианты с клубами — участниками Евролиги. Перед подписанием контракта с «Шаньси» один клуб, не сербский, прислал нормальные условия, но я сказал Обраду, что выбираю Китай. Захотелось попробовать что-то новое. Плюс, повторюсь, тут высокий уровень. Большой интерес болельщиков, очень приятные люди, а в команде во всём пытаются тебе помочь», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».