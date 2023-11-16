Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Монако. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Позорище». Руди Гобер собирается обжаловать штраф за потасовку в матче с «Голден Стэйт»

«Позорище». Руди Гобер собирается обжаловать штраф за потасовку в матче с «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался по поводу штрафа в $ 25 тыс. после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Очевидно, что каждая ситуация индивидуальна, но для меня это было больше чем просто реакция на произошедшее. Лично на меня напали. И меня ещё оштрафовали за то, что я решил поднять руки, когда на меня нападали, – это позор. Позорище. И я собираюсь обжаловать этот штраф», – приводит слова Гобера Кристофер Хайна в социальных сетях.

В самом начале встречи, на второй минуте, защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс сцепились с друг другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android