«Позорище». Руди Гобер собирается обжаловать штраф за потасовку в матче с «Голден Стэйт»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер высказался по поводу штрафа в $ 25 тыс. после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Очевидно, что каждая ситуация индивидуальна, но для меня это было больше чем просто реакция на произошедшее. Лично на меня напали. И меня ещё оштрафовали за то, что я решил поднять руки, когда на меня нападали, – это позор. Позорище. И я собираюсь обжаловать этот штраф», – приводит слова Гобера Кристофер Хайна в социальных сетях.

В самом начале встречи, на второй минуте, защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон и форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс сцепились с друг другом, после чего им на помощь подбежал Гобер. Гобера, в свою очередь, тут же за шею захватил форвард хозяев Дрэймонд Грин. В результате инцидента Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления. Гобер остался на площадке.