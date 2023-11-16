Швед рассказал, как к нему относятся болельщики в Китае

Российский разыгрывающий Алексей Швед рассказал о том, как к нему относятся болельщики в Китае.

«Самый ли я популярный среди болельщиков? Сложно сказать. Видел, что с нашим тренером также очень многие хотят сфотографироваться. Он работает здесь не первый год и завоевал большую любовь фанатов.

Мои майки уже поступили в продажу? Да, уже много раз подписывал свои игровые джерси. В городе меня уже все знают. Не только меня, но и всю семью. Настю, Кору, Соню. Постоянно слышу: «семья Шведа, семья Шведа». Причём они стараются говорить по-русски. Правда, я поражён, насколько это добрый народ и какая тут приятная атмосфера», — приводит слова Шведа «Спорт-экспресс».

Ранее Швед рассказал о том, что ему предлагали перебраться в одну из команд Евролиги перед тем, как он принял решение уехать в Китай.