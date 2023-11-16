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Секулич поделился ожиданиями от матча «Локомотива-Кубань» с «Автодором» в Единой лиге ВТБ

Секулич поделился ожиданиями от матча «Локомотива-Кубань» с «Автодором» в Единой лиге ВТБ
Александр Секулич
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от игры с саратовским «Автодором» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Во-первых, у них хорошо бегущая команда и они здорово переходят из защиты в нападение. Да, у них случились определённые изменения в составе, но сохраняется отличное понимание между игроками и командная химия. Безусловно, есть лидеры, на которых нужно будет обратить особое внимание. Конечно, это Рэйшон Хэммондс, который обладает броском и особенно опасен под кольцом. Демонстрирует хорошую игру и Доминик Мавра.

У них в принципе достаточно игроков, которые могут, что называется, «сделать» игру. Для нас этот матч очень важен с турнирной точки зрения, и мы понимаем, что это будет игра против соперника, который в чемпионате может обыграть любого. Наша задача – перенести всё лучшее от победы над ЦСКА на эту игру. Мы должны провести её так, будто играем финале чемпионата против лучшей команды Единой лиги ВТБ», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Не начался
Автодор
Саратов, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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