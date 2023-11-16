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«Партизан» пожизненно запретил фанату посещать матчи

«Партизан» пожизненно запретил фанату посещать матчи
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Сербский «Партизан» пожизненно дисквалифицировал одного из своих фанатов после поражения в домашнем матче с «Игокеей» (89:91).

«В воскресенье, 12 ноября, после финальной сирены, сигнализирующей об окончании матча между «Партизаном» и «Игокеей», на паркете произошла неприятная ситуация. Один из зрителей, находящийся рядом с площадкой, своим поведением запятнал не только воскресный матч, но и репутацию «Партизана».

Зритель вёл себя крайне неподобающим образом по отношению к игроку «Партизана», в дальнейшем был опознан и клуб возбудил против него дисциплинарное дело. В соответствии с правилами клуба и с целью защиты неприкосновенности игроков, нашей арены и репутации «Партизана» было принято решение навсегда запретить виновному в инциденте посещать арену и все матчи, в которых принимает участие «Партизан». Клуб желает, чтобы все уловили чёткий сигнал о том, что инциденты такого или подобного характера недопустимы ни сейчас, ни в будущем», – говорится в заявлении «Партизана».

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