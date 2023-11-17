36 очков Джимми Батлера помогли «Майами» одержать победу над «Бруклином»

Сегодня, 17 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева победили со счётом 122:115.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер. На его счету 36 очков, пять подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде Данкан Робинсон отметился 26 очками и двумя передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Бам Адебайо (20) и Джейми Жакез-младший (10).

Самыми результативными игроками в составе «Бруклина» стали форвард Микал Бриджес и защитник Лонни Уокер. Бриджес набрал 23 очка, совершил семь подборов и пять передач, а Уокер — 23 очками, тремя подборами и одной передачей.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.