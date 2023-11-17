Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Самара. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36 очков Джимми Батлера помогли «Майами» одержать победу над «Бруклином»

36 очков Джимми Батлера помогли «Майами» одержать победу над «Бруклином»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 ноября, в Майами (США) на арене «Касейя Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева победили со счётом 122:115.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
122 : 115
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Майами Хит: Батлер - 36, Робинсон - 26, Адебайо - 20, Жакез-мл. - 10, Ричардсон - 8, Лав - 7, Мартин - 6, Хайсмит - 6, Лоури - 3, Йович, Смит, Робинсон, Брайант
Бруклин Нетс: Бриджес - 23, Уокер - 23, Джонсон - 16, Клэкстон - 16, Финни-Смит - 11, Динвидди - 10, О'Нил - 5, Смит - 5, Уотфорд - 4, Шарп - 2, Джайлс, Томас

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер. На его счету 36 очков, пять подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде Данкан Робинсон отметился 26 очками и двумя передачами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Бам Адебайо (20) и Джейми Жакез-младший (10).

Самыми результативными игроками в составе «Бруклина» стали форвард Микал Бриджес и защитник Лонни Уокер. Бриджес набрал 23 очка, совершил семь подборов и пять передач, а Уокер — 23 очками, тремя подборами и одной передачей.

Видео можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android