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24 очка Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»

24 очка Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 17 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости победили со счётом 128:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
17 ноября 2023, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
109 : 128
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 21, Пол - 15, Подзиемски - 13, Луни - 13, Муди - 12, Шарич - 12, Уиггинс - 12, Томпсон - 5, Джозеф - 3, Santos - 2, Пэйтон II - 1, Киньонес, Джексон-Дэвис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 24, Джо - 23, Гидди - 19, Уильямс - 16, Холмгрен - 13, Уоллес - 10, Уильямс - 6, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Мицич - 5, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 24 очка, два подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Айзея Джо отметился 22 очками и пятью подборами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джош Гидди (19), Джален Уильямс (16), Чет Холмгрен (13) и Кейсон Уоллес (10).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал нападающий Джонатан Куминга. Он набрал 21 очко, шесть подборов и две передачи. Разыгрывающий Крис Пол отметился 15 очков, три подбора и восемь передач.

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