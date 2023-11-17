24 очка Гилджес-Александра помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 17 ноября, в Сан-Франциско (США) на арене «Чейз Центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости победили со счётом 128:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер. На его счету 24 очка, два подбора и семь результативных передач. Его партнёр по команде защитник Айзея Джо отметился 22 очками и пятью подборами. Помимо них, ещё четыре игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Джош Гидди (19), Джален Уильямс (16), Чет Холмгрен (13) и Кейсон Уоллес (10).

Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал нападающий Джонатан Куминга. Он набрал 21 очко, шесть подборов и две передачи. Разыгрывающий Крис Пол отметился 15 очков, три подбора и восемь передач.