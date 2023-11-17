Джей Джей Редик объяснил судьям, чего от них хотят игроки НБА

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик заявил, что лиге следует меньше выписывать технические фолы, если на то нет действительно веской причины.

«Я не понимаю, почему за какую-то излишнюю экспрессию сейчас дают технические. Вот Энтони Эдвардс его заработал. Смешно. Яннис тоже. У Остина Риверса был отличный, потрясающий твит по этому поводу. Все в НБА подписались под ним. Это то, чего хотят игроки», — сказал Редик в подкасте TheOldMan&TheThree.

Напомним, Эдвардс в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:110) исполнил эффектный постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда Дарио Шарича. После этого Энтони грозно посмотрел на соперника и что-то сказал в его адрес. Судьи незамедлительно выписали 22-летнему игроку техническое замечание.

Яннис Адетокунбо в начале третьей четверти матча с «Детройт Пистонс» (120:118) совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка с сопротивлением центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. После этого грек начал праздновать свои действия, показывая жест «слишком маленький», который, по некоторым мнениям, воспринимается как неуважение к сопернику. В результате судья выписал баскетболисту технический фол.