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Остин Риверс раскритиковал судейство НБА из-за технического фола Энтони Эдвардса

Остин Риверс раскритиковал судейство НБА из-за технического фола Энтони Эдвардса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Остин Риверс высказался о судействе в лиге после технического фола, который получил атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:110).

«Можем ли мы перестать давать парням технические за взгляды? Это глупо и отвлекает от игры. Сегодня вечером это произошло снова с Энтони. Я хочу, чтобы ребята соревновались и показывали своё преимущество. Это всё страсть, ничего личного. Прекратите это», — написал Риверс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Эдвардс исполнил эффектный постер-данк с сопротивлением тяжёлого форварда Дарио Шарича. После эпизода Эдвардс грозно посмотрел на соперника и что-то сказал в его адрес, после чего судьи незамедлительно выписали 22-летнему баскетболисту техническое замечание.

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