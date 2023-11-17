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Инсайдер рассказал, почему Уэстбрук будет выходить со скамейки запасных в «Клипперс»

Инсайдер рассказал, почему Уэстбрук будет выходить со скамейки запасных в «Клипперс»
Расселл Уэстбрук
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Разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука попросили стать игроком скамейки, чтобы помочь основному составу установить некоторую взаимосвязь между собой. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер НБА Крис Хейнс.

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Недавно состав «Филадельфии Сиксерс» покинул разыгрывающий Джеймс Харден, который конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге баскетболист отправился в «Лос-Анджелес Клипперс». При этом многие журналисты и эксперты размышляли над тем, кому из пары Расселл – Харден стоит выходить со скамейки запасных.

Отметим, что после прихода в «Клипперс» Хардена команда из Лос-Анджелеса проиграла шесть матчей подряд от рук «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Йорк Никс», «Бруклин Нетс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз» и «Денвер Наггетс».

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