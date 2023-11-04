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Игроки, обменянные клубами, где они завоевали MVP

Кто, кроме Джеймса Хардена? Игроки НБА, обменянные командами, где они завоевали MVP
Арина Ершова
Игроки, обменянные клубами, где они завоевали MVP
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В лиге избавлялись даже от действующих обладателей награды.

В НБА приз самому ценному игроку регулярного сезона является одним из самых престижных на индивидуальном уровне. Её получают лучшие из лучших: те, кто доминировал на протяжении всех семи месяцев. Казалось бы — ни одна франшиза не захочет избавляться от такого баскетболиста. Но в лиге был ни один случай, когда MVP покидал команду, в составе которой завоевал награду. В этом материале «Чемпионат» расскажет о семи самых запоминающихся из них.

Уилт Чемберлен

Уилт Чемберлен, 1960 год

Уилт Чемберлен, 1960 год

Фото: Getty Images

Легендарного Уилта Чемберлена обменивали даже не один, а два раза. Сначала — в 1965 году, через пять лет после того, как он завоевал свою первую награду MVP, а потом — в 1968-м, когда он добавил в свою копилку ещё три. Сначала центровой перешёл из «Уорриорз» в «Филадельфию», а уже оттуда отправился в «Лейкерс».

«Сиксерс» он помог завоевать чемпионский титул в 1967-м. В финале они, кстати, обыграли именно «Уорриорз», которым после обмена Чемберлена повезло задрафтовать Рика Барри, принёсшего франшизе трофей в 1975-м.

Однако после трёх лет в «Филе» Уилт изъявил желание покинуть команду — это первый раз, когда в НБА был обменян действующий MVP. Он продолжил карьеру в «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл пять сезонов и четыре раза выходил в финал, завоевав титул и звание MVP серии в 1972-м. Ну а «Сиксерс», кстати, рассыпались после ухода Чемберлена — на то, чтобы выиграть хотя бы одну серию плей-офф, им потребовалось целых девять лет.

Карим Абдул-Джаббар

Карим Абдул-Джаббар в матче с «Филадельфией», 1987 год

Карим Абдул-Джаббар в матче с «Филадельфией», 1987 год

Фото: Mike Powell/Getty Images

Карим Абдул-Джаббар покинул «Милуоки» в 1975-м, через год после того, как завоевал свою третью статуэтку MVP. Тогда «Лейкерс» уже два сезона как играли без Чемберлена, и именно его на позиции центрового в итоге сменил Карим.

За 14 лет в «Лос-Анджелесе» он завоевал ещё три награды самому ценному игроку, пока его команда лишь единожды пропустила плей-офф и восемь раз добиралась до финала НБА. Именно в составе «озёрников» Абдул-Джаббар завершил свою 20-летнюю профессиональную карьеру, которая на тот момент была самой продолжительной в истории НБА. Он также установил абсолютный рекорд лиги по количеству набранных очков, который продержался почти 40 лет, пока его в минувшем феврале не побил Леброн Джеймс.

Мозес Мэлоун

Мозес Мэлоун в матче с «Денвером», 1984 год

Мозес Мэлоун в матче с «Денвером», 1984 год

Фото: Damian Strohmeyer/Allsport/Getty Images

«Сиксерс» Джулиуса Ирвинга и Мо Чикса были одной из лучших команд лиги. Но после того, как они проиграли три финала НБА подряд, во фронт-офисе решили, что одного Доктора Джея им было недостаточно. И тут очень кстати в «Хьюстоне» начали подыскивать направление для обмена действующего MVP Мозеса Мэлоуна. В руководстве команды верили, что его зарплата в $ 2 млн не вписывается в её бюджет.

«Филадельфия», нуждавшаяся в надёжном центровом, с радостью приняла Мозеса, и не зря — в дебютном же сезоне он помог ей завоевать чемпионский титул. Сам Мэлоун в том году получил обе награды MVP: регулярного сезона и финальной серии.

У «Хьюстона» после его ухода всё также сложилось довольно неплохо. Превратившись в лотерейную команду в отсутствие звёздного центрового, «Рокетс» получили шанс выбрать на драфте Хакима Оладжьювона, который в середине 90-х принёс им два подряд трофея НБА.

Хаким Оладжьювон

Хаким Оладжьювон в матче с «Майами», 2000 год

Хаким Оладжьювон в матче с «Майами», 2000 год

Фото: Eliot J. Schechter /Allsport/Getty Images

Отношения Хакима Оладжьювона с руководством «Рокетс» испортились ближе к концу его карьеры. Он хотел новый большой контракт, который ему не готовы были предложить в «Хьюстоне», и в итоге получил таковой от «Торонто». Правда, там он провёл всего один сезон, а контрактные обязательства команде пришлось исполнять даже после завершения его карьеры.

В Канаде он продемонстрировал неплохое для своих 39 лет выступление, но после того, как «Рэпторз» вылетели в первом раунде плей-офф, Хаким был вынужден закончить с баскетболом из-за проблем со спиной.

За Оладжьювона «Хьюстон», кстати, получил по пику в первом и втором раунде в 2002 году. Там был выбран словенец Нахбар Боштьян, знакомый российскому болельщику по выступлению за московское «Динамо» и казанский УНИКС.

Шакил О'Нил

Шакил О'Нил в форме «Финикса», 2008 год

Шакил О'Нил в форме «Финикса», 2008 год

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Когда в 2004 году «Лейкерс» проиграли «Детройту» в финале НБА, отношения между звёздными Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом, которые никогда особо не ладили, достигли точки невозврата. «Лос-Анджелесу» пришлось выбирать, и в итоге в команде отдали предпочтение Коби. А вот Шак в результате был обменян в «Майами».

Спустя год они вместе с Дуэйном Уэйдом вышли в финал НБА, а в 2006-м завоевали первое в истории «Хит» чемпионство. Для О'Нила награда MVP, полученная в 2000-м, осталась единственной в карьере. Брайант же получил свою в 2008-м — «Лейкерс» он завоевал ещё два подряд титула с парнями, которые напрямую или косвенно присоединились к команде вследствие обмена Шака.

Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук на Матче всех звёзд НБА 2015 года

Расселл Уэстбрук на Матче всех звёзд НБА 2015 года

Фото: Elsa/Getty Images

То ли из-за конфликта с Джеймсом Харденом, то ли из-за решения руководства в 2019-м «Хьюстон» покинул Крис Пол. Он отправился в «Оклахому», а взамен на него «Рокетс» получили не кого иного, как MVP-2017 Расселла Уэстбрука.

Для «Рокетс» этот трейд, увы, стал началом конца. Без Пола они уже не были контендером, а немногим вскоре остались и без Уэстбрука, и без Хардена, и даже без тренера Стивена Сайласа, назначение которого стало для обоих отправной точкой.

У «Тандер» дела обстояли получше: Си Пи в своём дебютном сезоне вывел их в плей-офф, после чего был обменян в «Финикс». «Оклахоме» удалось приумножить активы, полученные от «Санз», и в сумме получить за Пола четыре пика первого раунда.

Джеймс Харден

Джеймс Харден на скамейке запасных «Клипперс», 2023 год

Джеймс Харден на скамейке запасных «Клипперс», 2023 год

Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Поговорим поподробнее о самом Хардене. В 2021-м он покинул «Хьюстон», где до этого провёл девять лет, шесть раз попадал в первую символическую пятёрку, трижды подряд становился самым результативным игроком сезона, а также был признан MVP регулярного сезона в 2018-м.

Он присоединился к «Бруклину», чтобы с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом сформировать в новой команде «Большое трио» и побороться за трофей. О борьбе за трофей в итоге речи и не шло — из-за травм и отстранений эти ребята вместе провели всего 16 матчей за полтора сезона.

В итоге Харден стал первым, отправившимся на выход. Он пополнил состав «Филадельфии» и помог Джоэлу Эмбииду завоевать долгожданную награду MVP, вот только отношения с руководством у Джеймса не сложились. Минувшим летом он запросил обмен, а на днях воссоединился с Уэстбруком в «Клипперс». Подробнее об этом — в другом материале «Чемпионата».

Факт обмена:
Для этого потребовалось 124 дня! Харден наконец-то дождался своего обмена из «Филадельфии»
Для этого потребовалось 124 дня! Харден наконец-то дождался своего обмена из «Филадельфии»
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