Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт пропустит от трёх до пяти недель из-за вывиха левой ноги, сообщает ESPN. Он получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:134) в ночь на 15 ноября по московскому времени.

Смарт занимает третье место в «Гриззлиз» по количеству очков в среднем за матч — 12,5. Он также лидирует в «Мемфисе» по числу передач (5) и перехватов (2) в среднем за игру. Смарт был одним из четырёх игроков команды, принявших участие в каждом из первых 11 матчей в регулярном чемпионате, наряду с Десмондом Бейном, Джареном Джексоном и Дэвидом Родди.

Смарт присоединился к длинному списку потерь «Мемфиса»: дисквалифицированному Джа Моранту, травмированным Стивену Адамсу и Брэндону Кларку. Также из-за повреждений в ближайшем гостевом матче с «Сан-Антонио» в ночь на 19 ноября мск не сыграют Ксавьер Тиллман, Люк Кеннард, Грегори Джексон, под вопросом участие Деррика Роуза.

«Мемфис» занимает последнее место в Западной конференции с двумя победами и девятью поражениями.