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«Милуоки» разгромил «Шарлотт», несмотря на 37 очков Ламело Болла

«Милуоки» разгромил «Шарлотт», несмотря на 37 очков Ламело Болла
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Сегодня, 18 ноября, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». В итоге победу одержали гости со счётом 130:99.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл. На его счету сегодня 37 очков, пять подборов и пять передач. Только три его партнёры смогли набрать 10 очков или более: Майлз Бриджес (17), Марк Уильямс (11) и Брэндон Миллер (10).

Больше всего очков в составе «Милуоки» набрал разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 27. К ним он прибавил пять подборов и пять ассистов. Хорошую игру в атаке продемонстрировал Малик Бизли — 20 очков. Греческий форвард Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу: 16 очков, восемь подборов и девять передач.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Болл - 37, Бриджес - 17, Уильямс - 11, Миллер - 10, Смит - 8, Макгауэнс - 5, Вашингтон - 3, Ричардс - 2, Смит - 2, Хэйворд - 2, Тор - 2, Маледон
Милуоки Бакс: Лиллард - 27, Бисли - 20, Адетокунбо - 16, Лопес - 15, Портис - 13, Миддлтон - 12, Коннотон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Пэйн - 2, Адетокунбо - 2, Болден, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес
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