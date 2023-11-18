«Милуоки» разгромил «Шарлотт», несмотря на 37 очков Ламело Болла

Сегодня, 18 ноября, в Шарлотт (США) на арене «Спектрум-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Милуоки Бакс» и «Шарлотт Хорнетс». В итоге победу одержали гости со счётом 130:99.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл. На его счету сегодня 37 очков, пять подборов и пять передач. Только три его партнёры смогли набрать 10 очков или более: Майлз Бриджес (17), Марк Уильямс (11) и Брэндон Миллер (10).

Больше всего очков в составе «Милуоки» набрал разыгрывающий Дэмьен Лиллард — 27. К ним он прибавил пять подборов и пять ассистов. Хорошую игру в атаке продемонстрировал Малик Бизли — 20 очков. Греческий форвард Яннис Адетокунбо был близок к трипл-даблу: 16 очков, восемь подборов и девять передач.