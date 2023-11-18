35 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

Сегодня, 18 ноября, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победу одержали гости со счётом 107:95.

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету сегодня 35 очков, пять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 16 очков и 14 подборов.

В составе «Портленда» лучшим оказался форвард Джереми Грант. В его активе 24 очка и четыре подбора. Также ещё три баскетболиста смогли набрать 15 очков или более: Деандре Эйтон (17), Шэйдон Шарп (17) и Скайлар Мэйс (15). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» терпят шестое поражение подряд.