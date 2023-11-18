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35 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

35 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 18 ноября, в Портленде (США) на арене «Мода-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победу одержали гости со счётом 107:95.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи оказался форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету сегодня 35 очков, пять подборов и девять результативных передач. Его партнёр по команде Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 16 очков и 14 подборов.

В составе «Портленда» лучшим оказался форвард Джереми Грант. В его активе 24 очка и четыре подбора. Также ещё три баскетболиста смогли набрать 15 очков или более: Деандре Эйтон (17), Шэйдон Шарп (17) и Скайлар Мэйс (15). Таким образом, «Трэйл Блэйзерс» терпят шестое поражение подряд.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 17, Шарп - 17, Мэйс - 15, Камара - 10, Уокер - 7, Тибулл - 5, Мюррэй, Браун, Буей, Уэйнрайт, Минайя, Рит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 16, Расселл - 14, Принс - 10, Вуд - 10, Реддиш - 8, Ривз - 7, Хатимура - 7, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис
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