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Все результаты игрового дня НБА 18 ноября

Все результаты игрового дня НБА 18 ноября
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Сегодня, 18 ноября, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:120.
«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 99:130.
«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:126.
«Кливленд Кавальерс» — «Детрой Пистонс» — 108:100.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 120:129.
«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 105:108.
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 115:110.
«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 97:103.
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 95:107.
Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 128:131.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 106:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить трипл-дабл центрового «Денвера» Николы Йокича, который набрал 26 очков, 16 подборов и 18 результативных передач, но это не помогло его команде одержать победу.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
99 : 120
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Кузма - 19, Авдия - 18, Джонс - 11, Гэффорд - 10, Пул - 8, Кисперт - 8, Галлинари - 7, Кулибали - 6, Шамет - 5, Оморуи - 5, Гилл - 2, Дэвис, Батлер, Мускала
Нью-Йорк Никс: Брансон - 32, Куикли - 27, Рэндл - 22, Дивинченцо - 14, Харт - 9, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Хартенштайн - 3, Фурнье - 2, Джеффрис, Барретт, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
99 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Шарлотт Хорнетс: Болл - 37, Бриджес - 17, Уильямс - 11, Миллер - 10, Смит - 8, Макгауэнс - 5, Вашингтон - 3, Ричардс - 2, Смит - 2, Хэйворд - 2, Тор - 2, Маледон
Милуоки Бакс: Лиллард - 27, Бисли - 20, Адетокунбо - 16, Лопес - 15, Портис - 13, Миддлтон - 12, Коннотон - 11, Грин - 6, Джексон - 6, Пэйн - 2, Адетокунбо - 2, Болден, Вашингтон Мл., Уиггинтон, Лопес
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
116 : 126
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Атланта Хоукс: Янг - 22, Джонсон - 18, Капела - 17, Бей - 17, Мюррей - 13, Богданович - 13, Хантер - 9, Оконгву - 5, Мэттьюз - 2, Форрест, Миллз, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Харрис - 29, Макси - 19, Мелтон - 14, Хаус - 14, Спрингер - 8, Ковингтон - 6, Беверли - 2, Рид - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 100
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 28, Страс - 18, Мобли - 18, Портер - 12, ЛеВерт - 10, Аллен - 10, Ньянг - 9, Уэйд - 3, Меррилл, Томпсон, Бейтс, Джонс
Детройт Пистонс: Каннингем - 20, Айви - 11, Нокс - 11, Стюарт - 11, Бёркс - 10, Умуде - 10, Томпсон - 9, Багли III - 8, Сассер - 6, Хейз - 4, Дюрен, Ливерс, Уайзмен
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 129
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Сан-Антонио Спёрс: Коллинс - 28, Вембаньяма - 27, Джонсон - 21, Брэнэм - 10, Шампани - 9, Сохан - 8, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 6, Осман - 3, Бэсси - 2, Грэм, Райс, Уэсли, Сиссоко, Бедиако
Сакраменто Кингз: Фокс - 43, Сабонис - 27, Монк - 20, Хаертер - 9, Барнс - 7, Дуарте - 6, Мюррэй - 6, Везенков - 5, Макги - 4, Эллис - 2, Митчелл, Эдвардс, Слоусон, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
105 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Шрёдер - 23, Сиакам - 23, Барнс - 14, Трент-мл. - 14, Пёлтль - 11, Буше - 6, Ачиува - 5, Флинн - 5, Макдэниелс - 4, Дик, Ануноби, Темпл
Бостон Селтикс: Браун - 23, Тейтум - 17, Холидэй - 14, Порзингис - 14, Уайт - 13, Хозер - 11, Хорфорд - 11, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
115 : 110
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 26, Валанчюнас - 22, Ингрэм - 21, Маршалл - 12, Дэниэлс - 10, Райан - 9, Джонс - 8, Хоукинс - 7, Льюис, Альварадо, Зеллер, Робинсон-Эрл
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Браун - 25, Портер - 18, Джексон - 14, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 8, Уотсон - 3, Строутер - 2, Джордан, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
97 : 103
Орландо Мэджик
Орландо
Чикаго Буллз: Лавин - 34, Дерозан - 23, Карузо - 18, Вучевич - 10, Драммонд - 5, Уайт - 4, Крэйг - 3, Картер, Досунму, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
Орландо Мэджик: Вагнер - 21, Айзек - 18, Харрис - 15, Банкеро - 13, Энтони - 11, Вагнер - 10, Инглс - 8, Хьюстан - 3, Блэк - 2, Битадзе - 2, Океке, Саггс, Ховард, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 17, Шарп - 17, Мэйс - 15, Камара - 10, Уокер - 7, Тибулл - 5, Мюррэй, Браун, Буей, Уэйнрайт, Минайя, Рит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 16, Расселл - 14, Принс - 10, Вуд - 10, Реддиш - 8, Ривз - 7, Хатимура - 7, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
128 : 131
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Кларксон - 37, Маркканен - 21, Джордж - 15, Коллинс - 15, Хортон-Такер - 9, Секстон - 8, Фонтеккио - 8, Агбаджи - 8, Олиник - 7, Хендрикс, Сенсабо, Данн, Саманич, Юртсевен
Финикс Санз: Дюрант - 38, Букер - 24, Нуркич - 15, Гордон - 14, Ойбанкс - 11, Аллен - 10, Бэйтс-Диоп - 7, Литтл - 5, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 1, Мету, Бол, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 24, Джордж - 23, Зубац - 12, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 8, Тайс - 2, Мэнн - 1, Хиланд, Коффи, Такер, Диабате
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 20, Ванвлит - 19, Исон - 12, Смит II - 9, Тэйт - 6, Холидей - 5, Брукс - 4, Ландейл - 2, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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