Все результаты игрового дня НБА 18 ноября

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Сегодня, 18 ноября, состоялось 11 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Вашингтон Уизардс» — «Нью-Йорк Никс» — 99:120.

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 99:130.

«Атланта Хоукс» — «Филадельфия Сиксерс» — 116:126.

«Кливленд Кавальерс» — «Детрой Пистонс» — 108:100.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Сакраменто Кингз» — 120:129.

«Торонто Рэпторс» — «Бостон Селтикс» — 105:108.

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 115:110.

«Чикаго Буллз» — «Орландо Мэджик» — 97:103.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 95:107.

Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 128:131.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Хьюстон Рокетс» — 106:100.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит выделить трипл-дабл центрового «Денвера» Николы Йокича, который набрал 26 очков, 16 подборов и 18 результативных передач, но это не помогло его команде одержать победу.