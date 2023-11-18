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Аналитик ESPN высоко оценил решение Расселла Уэстбрука начинать матчи со скамейки запасных

Аналитик ESPN высоко оценил решение Расселла Уэстбрука начинать матчи со скамейки запасных
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Журналист ESPN Крис Буссард прокомментировал решение разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука начинать матчи на скамейке запасных. Напомним, ранее сообщалось, что Уэстбрук попросил об этом руководство команды, чтобы помочь другим ключевым игрокам наладить взаимосвязь между собой.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Расселл Уэстбрук — это отличный, самоотверженный товарищ по команде», — написал Буссард на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), комментируя пост о решении Уэстбрука.

Недавно состав «Лос-Анджелес Клипперс» пополнил разыгрывающий Джеймс Харден. Отметим, что после прихода Хардена команда из Лос-Анджелеса проиграла шесть матчей подряд и только сегодня, 18 ноября, смогла прервать неудачную серию, одержав победу над «Хьюстон Рокетс» со счётом 106:100.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Харден - 24, Джордж - 23, Зубац - 12, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 8, Тайс - 2, Мэнн - 1, Хиланд, Коффи, Такер, Диабате
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 23, Грин - 20, Ванвлит - 19, Исон - 12, Смит II - 9, Тэйт - 6, Холидей - 5, Брукс - 4, Ландейл - 2, Сэмюэлс, Уитмор, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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