Аналитик ESPN высоко оценил решение Расселла Уэстбрука начинать матчи со скамейки запасных

Журналист ESPN Крис Буссард прокомментировал решение разыгрывающего «Лос-Анджелес Клипперс» Расселла Уэстбрука начинать матчи на скамейке запасных. Напомним, ранее сообщалось, что Уэстбрук попросил об этом руководство команды, чтобы помочь другим ключевым игрокам наладить взаимосвязь между собой.

«Расселл Уэстбрук — это отличный, самоотверженный товарищ по команде», — написал Буссард на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter), комментируя пост о решении Уэстбрука.

Недавно состав «Лос-Анджелес Клипперс» пополнил разыгрывающий Джеймс Харден. Отметим, что после прихода Хардена команда из Лос-Анджелеса проиграла шесть матчей подряд и только сегодня, 18 ноября, смогла прервать неудачную серию, одержав победу над «Хьюстон Рокетс» со счётом 106:100.