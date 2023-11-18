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Леброн Джеймс поделился мнением о внутрисезонных турнирах

Леброн Джеймс поделился мнением о внутрисезонных турнирах
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о внутрисезонных турнирах и положительно оценил их с точки зрения дополнительной мотивации в начале сезона. Джеймс также назвал сумму, за которую борются команды.

«Это определённо стимул для начала сезона. Мы понимаем, что поставлено на кон. Это здорово, потому что это победа на внутрисезонном турнире, и мы бы приняли её. Мы бы точно согласились. Слышал, что на кону стоит $ 500 тыс. Соответственно, это того стоит», — приводит слова Джеймса после победы над «Портлендом» Fadeaway World.

В ночь на 18 ноября «Лейкерс» обыграли в выездном матче «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 107:95, на счету Леброна 35 очков, пять подборов и девять результативных передач. «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
18 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
95 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 24, Эйтон - 17, Шарп - 17, Мэйс - 15, Камара - 10, Уокер - 7, Тибулл - 5, Мюррэй, Браун, Буей, Уэйнрайт, Минайя, Рит
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 35, Дэвис - 16, Расселл - 14, Принс - 10, Вуд - 10, Реддиш - 8, Ривз - 7, Хатимура - 7, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс, Льюис
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