Игрок «Пармы» Джонсон установил рекорд сезона в матче с «Астаной»

Игрок баскетбольного клуба «Парма-Пари», американский форвард Би Джей Джонсон установил рекорд сезона-2023/2024 по эффективности в матче с казахстанской «Астаной» (82:64), который состоялся сегодня, 19 ноября, в Перми.

Напомним, Джонсон набрал 36 очков, а его коэффициент полезности составил 42 балла, что на один балл выше предыдущего результата, установленного защитником «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйзом.

Стоит отметить, что Джонсон также обновил собственный рекорд результативности в Единой лиге ВТБ, набрав 36 очков, сделав пять подборов и совершив один блок-шот.

Би Джею Джонсону 27 лет. Американец перешёл в «Парму» в 2023 году, до этого проведя сезон в испанском «Реале Бетис». До этого выступал за клубы НБА «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Орландо Мэджик».