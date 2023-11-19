«Парма» обыграла «Астану» в рамках Единой лиги ВТБ
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В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной «Пармой-Пари» и казахстанской «Астаной». Победу со счётом 82:64 (23:15, 19:18, 20:13, 20:18) одержала «Парма».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Би Джей Джонсон, набравший 36 очков. Ещё 15 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Айзея Риз. В составе «Астаны» отличился американский форвард Девин Дэвис, на его счету 16 очков.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
19 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Окончен
82 : 64
Астана
Астана, Казахстан
Парма: Джонсон - 36, Риз - 15, Платунов - 11, Соломон - 10, Абдулбасиров - 8, Ильницкий - 2, Брайс, Халтурин, Морозов, Тучков
Астана: Дэвис - 16, Андерсон - 15, Джонсон - 10, Хэмм - 9, Хаасе - 7, Канкел - 5, Майдекин - 2, Мурзагалиев, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук
Свой следующий матч «Парма-Пари» проведёт в среду, 22 ноября, и сыграет на выезде с «Самарой», начало – в 18:00 мск. «Астана» 22 ноября встретится с «Енисеем», начало матча – в 15:30 мск.
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