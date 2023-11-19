«Парма» обыграла «Астану» в рамках Единой лиги ВТБ

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2023/2024 между местной «Пармой-Пари» и казахстанской «Астаной». Победу со счётом 82:64 (23:15, 19:18, 20:13, 20:18) одержала «Парма».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Би Джей Джонсон, набравший 36 очков. Ещё 15 очков на свой счёт записал американский разыгрывающий Айзея Риз. В составе «Астаны» отличился американский форвард Девин Дэвис, на его счету 16 очков.

Свой следующий матч «Парма-Пари» проведёт в среду, 22 ноября, и сыграет на выезде с «Самарой», начало – в 18:00 мск. «Астана» 22 ноября встретится с «Енисеем», начало матча – в 15:30 мск.