Дабл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:109.

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 26 очков. Эван Мобли оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе «Денвера» самым результативным стал Майкл Портер, набрав 21 очко. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Кливленд» одержал третью победу подряд. «Денвер», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Филадельфией Сиксерс», а «Денвер» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.