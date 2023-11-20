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Дабл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»

Дабл-дабл Николы Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Кливлендом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным в составе победителей стал Дариус Гарлэнд, который записал в свой актив 26 очков. Эван Мобли оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе «Денвера» самым результативным стал Майкл Портер, набрав 21 очко. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Кливленд» одержал третью победу подряд. «Денвер», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча. В следующем матче «Кливленд» встретится с «Филадельфией Сиксерс», а «Денвер» проведёт матч с «Детройт Пистонс». Матчи пройдут 21 и 22 ноября соответственно.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 109
Денвер Наггетс
Денвер
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Портер - 21, Мобли - 16, Аллен - 15, Ньянг - 12, Страс - 11, Меррилл - 9, Уэйд - 6, Томпсон - 5, Бейтс, Джонс
Денвер Наггетс: Портер - 21, Йокич - 18, Браун - 13, Гордон - 11, Колдуэлл-Поуп - 9, Ннаджи - 9, Пикетт - 8, Строутер - 7, Джексон - 7, Холидэй - 6, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ки, Гиллеспи
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