15-летний Фролов, выступающий за «Реал Мадрид» U16, стал MVP турнира в Италии

Центровой «Реала Мадрид» U16 Илья Фролов стал MVP турнира No Borders Eurocup в Триесте (Италия). Команда Фролова вышла из группы с «Партизаном», «Миланом» и «Баварией», а в финале обыграла «Басконию» со счётом 80:72 и выиграла турнир.

В среднем на групповом этапе российский центровой набирал 14,3 очка и сделал 9,3 подбора. Таким образом, индивидуальная награда стала уже второй для россиянина за два месяца. В первый раз Фролов был признан лучшим игроком турнира в октябре на Villa de La Orotava.

Фролов присоединился к системе мадридского «Реала» в августе 2023 года. Со «сливочными» 15-летний центровой подписал соглашение сроком на три года. Фролов является четвёртым россиянином, который отправится в систему «Реала»: ранее это делали Егор Дёмин, Вадим Воронцов и Даниил Столбецкий.