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Леброн показал жест «слишком маленький» после того, как набрал через Брукса два очка

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт 98:95 в пользу хозяев.

В концовке третьей четверти лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с сопротивлением лёгкого форварда «Хьюстона» Диллона Брукса набрал в посте два очка. После этого форвард хозяев показал жест «слишком маленький», намекая на неспособность соперника хорошо отзащищаться.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 25,5 очка, делая 8,3 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,2, трёхочковых – 39,7.