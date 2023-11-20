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Леброн показал жест «слишком маленький» после того, как набрал через Брукса два очка

Леброн показал жест «слишком маленький» после того, как набрал через Брукса два очка
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт 98:95 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке третьей четверти лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс с сопротивлением лёгкого форварда «Хьюстона» Диллона Брукса набрал в посте два очка. После этого форвард хозяев показал жест «слишком маленький», намекая на неспособность соперника хорошо отзащищаться.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 25,5 очка, делая 8,3 подбора и 6,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,2, трёхочковых – 39,7.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 27, Ривз - 17, Хатимура - 11, Реддиш - 7, Расселл - 4, Принс - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Вуд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Шенгюн - 23, Ванвлит - 15, Смит II - 14, Грин - 13, Грин - 9, Тэйт - 4, Исон - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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