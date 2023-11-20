Руи Хатимура — о Диллоне Бруксе: он просто хочет быть частью наследия Леброна

Японский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура прокомментировал негативные высказывания игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес Леброна Джеймса.

«Что бы ни делал Брукс, это ничего не даёт Леброну… Диллон Брукс просто хочет быть частью его наследия, я думаю», — приводит слова Хатимуры аккаунт NBA Buzz в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.