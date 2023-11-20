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Руи Хатимура — о Диллоне Бруксе: он просто хочет быть частью наследия Леброна

Руи Хатимура — о Диллоне Бруксе: он просто хочет быть частью наследия Леброна
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Японский лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура прокомментировал негативные высказывания игрока «Мемфис Гриззлиз» Диллона Брукса в адрес Леброна Джеймса.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Что бы ни делал Брукс, это ничего не даёт Леброну… Диллон Брукс просто хочет быть частью его наследия, я думаю», — приводит слова Хатимуры аккаунт NBA Buzz в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Хозяева победили со счётом 105:104. Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 37 очков, шесть подборов и восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
20 ноября 2023, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
105 : 104
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 27, Ривз - 17, Хатимура - 11, Реддиш - 7, Расселл - 4, Принс - 2, Худ-Скифино, Вандербилт, Кристи, Хэйс, Вуд
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Шенгюн - 23, Ванвлит - 15, Смит II - 14, Грин - 13, Грин - 9, Тэйт - 4, Исон - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Холидей, Уитмор, Хинтон, Баллок, Марьянович
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