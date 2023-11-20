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«Панатинаикос» с разницей в одно очко обыграл АЕК

«Панатинаикос» с разницей в одно очко обыграл АЕК
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Сегодня, 20 ноября 2023 года, в Афинах состоялся очередной матч регулярного чемпионата греческой баскетбольной лиги, где сыграли «Панатинаикос» и АЕК. Афинское дерби прошло на арене «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)». Встреча завершилась победой «Панатинаикоса» со счётом 86:85.

Хозяева сумели оставить за собой четыре периода: первый – 25:18, второй – 23:19, четвёртый – 23:19. Гости разгромили соперника со счётом 29-15 в третьей 10-минутке. Однако этого не хватило для итогового удовлетворительного результата.

Таким образом, «Панатинаикос» одержал шестую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата греческой баскетбольной лиги. Он сохранил первое место в турнирной таблице. АЕК пребывает на седьмой строчке.

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