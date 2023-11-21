Евгений Валиев: старт сезона для МБА получился не таким, как мы ожидали

Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» поделился мнением о старте сезона команды в Единой лиге ВТБ. Отметим, что на данный момент МБА занимает девятое место с пятью победами при шести поражениях. Сейчас московский клуб проводит встречу с «Уралмашем» в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ.

«Наверное, немного не то, что мы ожидали. Все матчи проиграли в концовке, конечно, хотелось их выиграть, но концовка пока что-то нам не даётся, и когда входим в неё в равной борьбе, то удача пока не на нашей стороне, ну или опыт ещё не на нашей стороне, чтобы выигрывать их. Могло быть и лучше, но имеем то, что имеем», — сказал Валиев.

Полное интервью с баскетболистом читайте на «Чемпионате» завтра, 22 ноября, в 8:00 мск.