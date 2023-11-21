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Евгений Валиев: старт сезона для МБА получился не таким, как мы ожидали

Евгений Валиев: старт сезона для МБА получился не таким, как мы ожидали
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Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» поделился мнением о старте сезона команды в Единой лиге ВТБ. Отметим, что на данный момент МБА занимает девятое место с пятью победами при шести поражениях. Сейчас московский клуб проводит встречу с «Уралмашем» в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
МБА
Москва
4-я четверть
80 : 82
Уралмаш
Екатеринбург
МБА: Хоменко, Голдырев, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Личутин, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров

«Наверное, немного не то, что мы ожидали. Все матчи проиграли в концовке, конечно, хотелось их выиграть, но концовка пока что-то нам не даётся, и когда входим в неё в равной борьбе, то удача пока не на нашей стороне, ну или опыт ещё не на нашей стороне, чтобы выигрывать их. Могло быть и лучше, но имеем то, что имеем», — сказал Валиев.

Полное интервью с баскетболистом читайте на «Чемпионате» завтра, 22 ноября, в 8:00 мск.

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