Форвард МБА Валиев: появление новых команд делает российский баскетбол интереснее
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Форвард ПБК МБА Евгений Валиев в интервью «Чемпионату» положительно оценил расширение Единой лиги ВТБ.
«Я только рад, когда появляются новые команды и они хорошо начинают — это доказывает, что они не зря попали в лигу. Я думаю, это хорошо для российского баскетбола, чемпионат автоматически становится интереснее», — сказал Валиев.
Отметим, что перед стартом прошлого сезона состав лиги пополнили «Самара» и МБА. В нынешнем году — «Руна» и «Уралмаш».
Полное интервью с баскетболистом читайте на «Чемпионате» завтра, 22 ноября, в 8:00 мск.
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